صحى ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟

يعد العنب من الفواكه الصيفية عالية القيمة الغذائية، فهو يحتوي على فيتامين A، وفيتامين K، والمنجنيز، والألياف الغذائية التى تساعد على تحسين الذاكرة.



ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم فوائد تناول العنب.



- يعد العنب من الفواكه الضرورية لكبار السن لأنه يحسن من عمل الذاكرة إذا تم تناوله بشكل يومي، فهو يحتوي على المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات المعروفة باسم "الانثوسيانين".



-يقوم العنب بدعم صحة القلب تأثير مضاد للأكسدة الموجودة في العنب تساعد أيضا على منع أمراض القلب والأوعية الدموية.



- مكافحة التهابات المسالك البولية يعد العنب من الفواكه التي تعمل على الوقاية من عدوى المسالك البولية لأنه يحتوي على مركبات تعرف باسم "الفلافونويد"، وهي جيدة لمساعدة الجسم على محاربة الالتهابات البكتيرية.



- التخلص من الإمساك العنب يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في التخلص من الإمساك، فتناول كمية كبيرة يوميا من العنب تكفي للتخلص من الإمساك.



- تحسين الهضم يساعد العنب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، لما يحتويه من الفيتامينات والنحاس والصوديوم والألياف، واحتوائه على نسبة من الأحماض يجعله يعمل على تحسين الهضم.