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سيارات

سوني تفاجئ الجميع بسيارة كهربائية اختبارية.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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كريم عاطف
فاجأت شركة سوني للإلكترونيات الجميع وكشف عن أول سيارة في تاريخها في معرض CES 2020 باسم Vision-S،

وتأتي سيارة سوني الأولى بكم هائل من التقنيات والحساسات والشاشات وتستعرض بشكل قوي تقنيات الشركة المرتبطة بعالم السيارات. أبرز هذه الحساسات هما CMOS و Solid State LiDAR اللذان يتوزعان بمقدار 33 حساس حول السيارة ويملكان القدرة على الإحساس بالأجسام المحيطة والبشر للمساعدة بشكل كبير في نظام القيادة الذاتي المستقبلي. من الداخل يبرز حساس Time of Flight الذي يملك هو الآخر القدرة على تمييز البشر داخل السيارة لأغراض الحماية في حال وقوع الحوادث.

لا تنتهي الأنظمة الالكترونية عند هذا الحد، فهناك العديد من أنواع الشاشات المختلفة داخل السيارة وخلف رؤوس المقاعد بالإضافة إلى نظام 360 Reality Audio الصوتي الذي يوفر تجربة صوتية محيطية مذهلة. من حيث الأداء تولت شركة Magna بناء السيارة ولكن لا يتوقع أن تقوم سوني بإنتاجها فعلًا والتحول إلى شركة مختصة بالسيارات.
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