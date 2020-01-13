أول تعليق من فالفيردي بعد طرده أمام أتليتكو مدريد

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد هزيمة نظيرة أتليتكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي بـ ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لـ فالفيردي بعد عرقلة ألفارو موراتا وحرامانه من انفراد بالحارس.



وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: ""لقد دعمني زملائي . كنت غاضبًا لأنني تركت الفريق بعشرة لاعبين ، لكن زملائي في الفريق والطاقم الفني قدموا لي الدعم ، وحتى سيميوني أيضًا وهذا أمر لا يفعله أي شخص".



وتابع: "البطاقة الحمراء؟ لقد كان أمرًا لا يجب فعله ، لقد اعتذرت لموراتا . لكنه كان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".



وكان ريال مدريد قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بفريق فالنسيا بطل الكأس في الدور قبل النهائي بثلاثة أهداف لهدف ، بينما تأهل أتلتيكو مدريد بعدما حقق مفاجأة بالفوز على برشلونة بطل الليجا بثلاثة أهداف مقابل إثنين.