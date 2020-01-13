الإسكان تكشف عن أسعار وحدات دار مصر.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة بدأت تلقي طلبات الحجز لشقق مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في 8 مدن.



وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن شقق مشروع "دار مصر" جاهزة ومكتملة المرافق.



وأوضح معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أسعار الشقق مساحة الـ 100 متر فى دار مصر فى أكتوبر بـ 680 ألف جنية كاملة التشطيب.



وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الوحدات التى يتم حجزها هي الدور الاول والاخير ويمكن للمواطن أن يحصل عليها متشطبة بالكامل.



وتابع معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك أنظمة للتقسيط منها نظام الثلاث سنوات بدون فوائد.