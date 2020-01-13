الخارجية اليابانية: اتفاق الرياض وطوكيو يدعم السلام والاستقرار بالمنطقة



وكان ولي العهد السعودي، قد التقى في العلا، في وقت سابق اليوم، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.



ووصل شينزو آبي، السبت، إلى الرياض في أولى محطات جولته الخليجية، التى تمتد لمدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، إن لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناول ثلاثة محاور رئيسية هي التوترات الحاصلة بالمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين.ولفت أوتاكا، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية أمس الأحد، إلى أن اليابان قررت إرسال سفينة بحرية لمياه الخليج العربي لغرض جمع المعلومات، مشددا في الوقت ذاته على أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة سيكون لها تبعات على مستوى العالم، مؤكدا اتفاق المملكة واليابان على العمل لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.وأشار إلى أن اليابان حليفة لأمريكا ولها علاقة قديمة بإيران، لذلك هي تلعب دورا في تخفيف التوتر بالمنطقة.وعن التعاون بين طوكيو والرياض..قال المتحدث باسم الخارجية اليابانية، إن: "حجم الاستثمارات بين البلدين يصل لأكثر من 30 مليار دولار، ويوجد بين البلدين 69 محورا للتعاون من بينها عملية التصنيع المحلي، وتطوير الموارد البشرية ورفع طاقتها، والتعليم، والثقافة".ونوه إلى دعم اليابان لاستضافة السعودية لقمة الدول العشرين، مؤكدا استعداد اليابان لمساعدة المملكة لإنجاح هذه الاستضافة.