أخبار الرياضة ليلا..شرط مهاجم الأهلي الجديد .. موقف الزمالك من السوبر الإفريقي.. شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
رئيس الهلال السوداني: قدمنا شكوى ضد حمادة صدقي في الفيفا.. وهناك شرط جزائي واجب السداد
أكد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، أن ناديه قدم بالفعل شكوى ضد المدرب المصري حمادة صدقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مغادرته لتدريب الفريق بهذه الطريقة على حد وصفه.
مشاكل بالجملة.. حمادة صدقي يعلن تقدمه بشكوى ضد رئيس الهلال السوداني
كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني ، والحالي لسموحة ، عن أسباب رحيله عن الفريق السوداني ، فاتحا النار في تصريحاته بشأن رئيس النادي.
الـ VAR قريبا في الدوري المصري ..اعرف التفاصيل
يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية ، إذ تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، ويخضع الحكام لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.
شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلي يستهدف التعاقد مع الجامبي على سوي، مهاجم سيسكا البلغاري، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك، استقر فى قرار غير معلن، بخوض مباراة السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ضد الترجي التونسي.
بعد ارتباط 10 سنوات وطفلان .. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سر عدم زواجهما رسميا، بالرغم من أن ارتباطهما منذ عشر سنوات، واجابهما طفلان.
رئيس الهلال السوداني: قدمنا شكوى ضد حمادة صدقي في الفيفا.. وهناك شرط جزائي واجب السداد
أكد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، أن ناديه قدم بالفعل شكوى ضد المدرب المصري حمادة صدقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مغادرته لتدريب الفريق بهذه الطريقة على حد وصفه.
مشاكل بالجملة.. حمادة صدقي يعلن تقدمه بشكوى ضد رئيس الهلال السوداني
كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني ، والحالي لسموحة ، عن أسباب رحيله عن الفريق السوداني ، فاتحا النار في تصريحاته بشأن رئيس النادي.
الـ VAR قريبا في الدوري المصري ..اعرف التفاصيل
يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية ، إذ تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، ويخضع الحكام لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.
شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلي يستهدف التعاقد مع الجامبي على سوي، مهاجم سيسكا البلغاري، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك، استقر فى قرار غير معلن، بخوض مباراة السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ضد الترجي التونسي.
بعد ارتباط 10 سنوات وطفلان .. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سر عدم زواجهما رسميا، بالرغم من أن ارتباطهما منذ عشر سنوات، واجابهما طفلان.