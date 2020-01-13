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أخبار العالم

في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية.. هذا ما قاله رئيس وزراء كندا لأسرهم.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:29 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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رويترز
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بصوت غلبه الحزن، خلال مراسم تأبين قتلى الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران إنه "سيسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة" لما حدث.

وتقول إيران إنها أسقطت بطريق الخطأ الطائرة يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا. ولقي ما لا يقل عن 57 كنديًا حتفهم في الحادث معظمهم من أصول إيرانية في واحدة من أكبر الكوارث المنفردة التي تكبدت فيها كندا قتلى منذ 40 عامًا.

وقال ترودو أمام حشد ضم 1700 شخص في ملعب لكرة السلة في إدمونتون بإقليم ألبرتا مسقط رأس 13 من الضحايا" قد تشعرون أنكم بمفردكم بشكل لا يمكن تحمله ولكن لستم وحدكم. بلدكم كله معكم الليلة وغدًا وفي كل السنوات المقبلة".

وأضاف: "كان يجب ألا تحدث هذه المأساة على الإطلاق وأريد أن أؤكد لكم أنني أدعمكم تمامًا خلال هذا الوقت العصيب جدًا.. أنتم تعطوننا التصميم على السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة من أجلكم".

وبكت الأسر والأصدقاء وتعانقوا قبل بدء مراسم التأبين.

وقال وحيد رضانيا صديق أستاذ الهندسة بإدمونتون بيدرام موسوي "ما زلت في حالة صدمة ولا أستطيع تصديق ذلك.. أعتقد دائما أنه سيعود. وهذا لم يحدث. صعب جدًا تقبل ذلك".

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