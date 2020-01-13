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رياضة

شوبير يتغنى بـ فريق الزمالك

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:23 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ فريق الزمالك خاصة عقب الفوز امام زيسكو الزامبي في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا .

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامج " مع شوبير " عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن الزمالك عاد لمستواه الطبيعي خلال تلك المباراة مؤكدا ان الفريق الابيض طوال تاريخه علامه بارزه .

وأضاف أحمد شوبير أن الزمالك اقترب كثيرا من حسم بطاقه التأهل لـ دور الـ 8 خاصة في ظل التالق الذي عاد للفريق مرة اخرى مشددا ان الزمالك سينافس أيضا على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وتابع أحمد شوبير أن الثقه عادت للفريق مما سيمنحه دفعه قويه خلال المباريات المقبلة .
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