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رياضة

ماذا قال سيميوني لـ فالفيردي لحظة طرده؟

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:34 م
سيميوني مدرب أتلتيكو
سيميوني مدرب أتلتيكو - فالفيردي لاعب ريال مدريد
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إسراء أشرف
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن حواره مع فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، لحظة خروجه مطرودًا، من نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي توج به الميرنجي.

وكان فالفيردي، قد ضحى بنفسه وحرم فريق أتلتيكو من فرصة خطيرة، في الدقيقة 115 من الشوط الإضافي الثاني، عندما عرقل ألفارو موراتا مهاجم الروخي بلانكوس، لإنقاذ فريقه من هدف محتمل، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء.

وحصد فالفيردي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر الإسباني، كونه سببًا كبيرًا في فوز الميرينجي باللقب المحلي.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة: "اللعبة الأكثر أهمية بالمباراة، كانت تدخل فالفيردي، ومن الطبيعي أن يكون أفضل لاعب بالمباراة، لأنه حرمنا من فرصة تهديف كانت ستحسم لنا اللقب".

وأضاف: "قلت له لحظة خروجه - لا تقلق، أي لاعب في محلك سيفعل ما فعلته، وكان عليه التدخل هكذا -.

وخسر سيموني لقب كأس السوبر الإسباني، على يد جاره اللدود ريال مدريد، بركلات الترجيح (4-1)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
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