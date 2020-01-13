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رياضة

بعد هروبه من الزمالك.. جروس يصدم حمدي النقاز

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:05 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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إسراء أشرف
تخطط إدارة نادي أهلي جدة السعودي، لدعم خط دفاع الراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، إلى أن أهلي جدة مهتم بالحصول على خدمات المدافع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، في يناير الجاري.

لكن خرجت صحيفة "سبورت" السعودية، وقالت بحسب مصادرها الخاصة،إن حمدي النقاز خارج حسابات أهلي جدة في فترة الانتقالات الحالية، وأن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني، لا يفكر في ضم اللاعب التونسي لصفوف الراقي نهائيًا.

وسبق للنقاز اللعب تحت قيادة جروس، عندما كان مدربًا للزمالك، قبل أن يعود لتدريب أهلي جدة للمرة الثالثة، في أكتوبر الماضي.

وهرب النقاز من الزمالك، وفسخ عقده من طرف واحد مع الأبيض، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لمدة أكثر من 3 أشهر.

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