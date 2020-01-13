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محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد 14 وحدة بيطرية بالشرقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة 14 وحدة بيطرية بمراكز ( الزقازيق – الحسينية – أولاد صقر – فاقوس – منيا القمح – بلبيس – مشتول السوق – أبو كبير ) بتكلفة 7 ملايين و 807 آلاف جنيه لتحسين أداء الخدمة البيطرية في المناطق الريفية الموجودة بالمحافظة ولتطوير منظومة العمل بها للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

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وأوضح الدكتور أشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطري أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلي حديثة للموظفين ، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمباني.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات ( الزنكلون – تل حوين – بيشة قايد ) بمركز الزقازيق ، وحدتي ( صان الحجر البحرية – الناصرية ) بمركز الحسينية ، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ، وحدة الغزالي بمركز فاقوس ، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس – وحدة الجديدة – سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح – وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق – وحدة أبو كبير مركز أبو كبير – ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق.
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