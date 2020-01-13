بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد 14 وحدة بيطرية بالشرقية







وأوضح الدكتور أشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطري أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلي حديثة للموظفين ، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمباني.



وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات ( الزنكلون – تل حوين – بيشة قايد ) بمركز الزقازيق ، وحدتي ( صان الحجر البحرية – الناصرية ) بمركز الحسينية ، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ، وحدة الغزالي بمركز فاقوس ، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس – وحدة الجديدة – سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح – وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق – وحدة أبو كبير مركز أبو كبير – ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق. إقرأ ايضا: الكشف على 1500 مواطن بقرية المسيد بإهناسيا ضمن قوافل وزارة الصحة

وأوضح الدكتور أشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطري أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلي حديثة للموظفين ، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمباني.وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات ( الزنكلون – تل حوين – بيشة قايد ) بمركز الزقازيق ، وحدتي ( صان الحجر البحرية – الناصرية ) بمركز الحسينية ، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ، وحدة الغزالي بمركز فاقوس ، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس – وحدة الجديدة – سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح – وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق – وحدة أبو كبير مركز أبو كبير – ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق.

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة 14 وحدة بيطرية بمراكز ( الزقازيق – الحسينية – أولاد صقر – فاقوس – منيا القمح – بلبيس – مشتول السوق – أبو كبير ) بتكلفة 7 ملايين و 807 آلاف جنيه لتحسين أداء الخدمة البيطرية في المناطق الريفية الموجودة بالمحافظة ولتطوير منظومة العمل بها للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.