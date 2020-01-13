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رياضة

إصابة مدافع يوفينتوس بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:19 م
ديميرال مدافع نادي
ديميرال مدافع نادي يوفينتوس
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إسماعيل محمود
أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، إصابة مدافع الفريق الأول، التركي ميريه ديميرال ، بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر نادي يوفينتوس بيانًا على موقعه الرسمي على الإنترنت قال فيه :"بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، تأكد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف، الأيام المقبلة ستشهد تدخل جراحي ، نتمنى لك عودة سعيد ديميرال."

وكان ديميرال قد تعرض لإصابة قوية أمس في مباراة فريقه والتي جمعته بنادي روما، في الدوري الإيطالي ، والتي انتهت بفوز يوفينتوس بهدفين مقابل هدف.

وبتلك الإصابة ، تأكد غياب ديميرال عن بقية مباريات الموسم لفريقه يوفينتوس، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده ، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
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