إصابة مدافع يوفينتوس بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، إصابة مدافع الفريق الأول، التركي ميريه ديميرال ، بقطع في الرباط الصليبي.



ونشر نادي يوفينتوس بيانًا على موقعه الرسمي على الإنترنت قال فيه :"بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، تأكد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف، الأيام المقبلة ستشهد تدخل جراحي ، نتمنى لك عودة سعيد ديميرال."



وكان ديميرال قد تعرض لإصابة قوية أمس في مباراة فريقه والتي جمعته بنادي روما، في الدوري الإيطالي ، والتي انتهت بفوز يوفينتوس بهدفين مقابل هدف.



وبتلك الإصابة ، تأكد غياب ديميرال عن بقية مباريات الموسم لفريقه يوفينتوس، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده ، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.