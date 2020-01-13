إنتظام الامتحانات الإلكترونية والورقية دون معوقات بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على إنتظام سير امتحانات النقل لجميع المراحل لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م دون حدوث أى صعوبات تعوق أداء الطلاب لامتحانات.
وأشار إلى قيام طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم الإثنين بأداء الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية وطلاب الصف الأول الإعدادي الاختبار في مادتي العلوم والحاسب الآلي كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية و طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بأداء الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية.
وأوضح وكيل تعليم البحيرة أن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الإمتحان ورقيًا بينما الصف الثانى ادى عدد 24203 طالبا منهم الإمتحان إليكترونيًا وعدد 4192 طالبا ادوا الإمتحان ورقيًا حيث تبلغ عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونيًا 103 لجنة بينما يوجد عدد 8 لجان يتم الإختبارات بها ورقيًا بإجمالى عدد 111 لجنة.
وقال وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.
جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام مليون و259ألفًا و603 طالب وطالبة، منهم 869857 بالتعليم الابتدائي، وإجمالي 245561 طالبا وطالبة بالتعليم الإعدادي، بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي وعدد 113067 بالصف الثاني الإعدادي، وإجمالي عدد 54138 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 31344 بالصف الأول الثانوي العام وعدد 28451 بالصف الثانى الثانوي، وإجمالي عدد 89463 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي وعدد 17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري وعدد 11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي عدد 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع وعدد 108 للطلاب المكفوفين.
وأشار إلى قيام طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم الإثنين بأداء الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية وطلاب الصف الأول الإعدادي الاختبار في مادتي العلوم والحاسب الآلي كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية و طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بأداء الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية.
وأوضح وكيل تعليم البحيرة أن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الإمتحان ورقيًا بينما الصف الثانى ادى عدد 24203 طالبا منهم الإمتحان إليكترونيًا وعدد 4192 طالبا ادوا الإمتحان ورقيًا حيث تبلغ عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونيًا 103 لجنة بينما يوجد عدد 8 لجان يتم الإختبارات بها ورقيًا بإجمالى عدد 111 لجنة.
وقال وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.
جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام مليون و259ألفًا و603 طالب وطالبة، منهم 869857 بالتعليم الابتدائي، وإجمالي 245561 طالبا وطالبة بالتعليم الإعدادي، بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي وعدد 113067 بالصف الثاني الإعدادي، وإجمالي عدد 54138 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 31344 بالصف الأول الثانوي العام وعدد 28451 بالصف الثانى الثانوي، وإجمالي عدد 89463 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي وعدد 17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري وعدد 11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي عدد 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع وعدد 108 للطلاب المكفوفين.