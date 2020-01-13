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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليتي الحاسبات والسياحة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:53 م
جولة تفقدية لـرئيس
جولة تفقدية لـ"رئيس جامعة المنيا"
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ايمن رياض
أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، على التزام طلاب الجامعة بعدم ارتداء البنطلونات الممزقة، وذلك بعد تطبيق الجامعة للقواعد والإجراءات على من يُخالف التقاليد والأعراف الجامعية.

جاء ذلك خلال جولتيه التفقدية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بكليتي السياحة والفنادق، والحاسبات والمعلومات، والتي استمرت أعمالها بكليات الجامعة بالأسبوع الثاني على التوالي.

رافق رئيس الجامعة خلال تفقده للجان الفرق الأولى بكلية السياحة والفنادق، والفرق الأولى والثانية والثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون حدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، وشئون البيئة، والدراسات العليا والبحوث.

وشدد رئيس الجامعة على الملاحظين ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وتطبيق القواعد المنظمة للعملية الامتحانية لمنع حدوث أية حالات غش، مع ترك متعلقات الطالب الشخصية من التلفونات المحمولة، أو أية متعلقات تخص المادة الممتحنة خارج اللجان، كما شدد على رفع مستوى وتكثيف أعمال النظافة داخل الكليات.

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