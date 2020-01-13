كاتب سلسلة حمل أسود: ضريح الفتاة المُجمدة هي رعب معرض الكتاب



وأوضح الكاتب، أن الرواية من نوع الرعب التاريخي والفانتازيا الزمنية، والتى تناقش عودة فتاة خضعت للتجميد للحياة عن طريق سحر مصرى قديم وتصنع بقلادتها التاريخية عالم موازى للحياة الطبيعية بمواصفات أخرى وبأحداث مرعبة.



وأكد الكاتب، أنه يسعى من خلال الرواية لتقديم محتوى جيد وجديد على السوق الأدبي العربي.



ونشر الكاتب عبر صفحته الشخصية الاقتباس الأول من الرواية: "عندما نظر أحدهم إليها مليًا علم أنها قد فقدت عذريتها ، كعادة الجرائم المنتشرة مؤخرًا فى البلاد وبدأ أحدهم يقترب ببطء تجاه صندوق الفتاة المجمدة، إلى أن أصبح أمامه مباشرة، فوجد الفتاة المجمدة تفتح له عيناها وتبتسم بشدة، نظر إلى زملائه الذين يشاهدون ويترقبون الموقف فى ريبة شديدة ثم عاود النظر إلى الصندوق مرة أخرى، فوجد الصندوق خاليًا، هب الجميع للخروج من الغرفة أغلق الباب، وساد الظلام المكان وعلت الأصوات التى لايعرفون مصدرها قائلة:



"إذا حضر الصندوق ، حضر الموت" ، وهنا عرفت أن أمرهم انتهى ولكن فى الوقت ذاته لقد تبينت القاتل وعلمت أن ماقاله الساحر ليس هذا بل حقيقة كاملة، ولكن سرعان ماهدأ الصوت وظهرت أمامهم الفتاة المجمدة "سارة" وجهها نصفه شيطانى والنصف الآخر مجمد كالثلج.



يذكر أن الكاتب مصطفى مجدى صاحب سلسلة حمل أسود التى اجتاحت السوشيال ميديا فى الفترة الماضية، سيشارك خلال المعرض بالطبعة الثانية من روايته الآخرى تحت عنوان فى حضرة آباجيل، تصدر عن دار فصلة للنشر والتوزيع، بصالة 2 - جناح A21.

أعلنت دار حروف للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار المعارف، إطلاق رواية ضريح الفتاة المُجمدة، للكاتب مصطفى مجدي بمعرض القاهرة للكتاب يناير الجاري 2020، على أن تتصدر الرواية قائمة الروايات المشاركة بجناح دار المعارف - صالة 4.