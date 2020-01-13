كارثة في أوسيم.. ضبط مصنع لإنتاج عبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مصنع لإنتاج أدوات المائدة وعبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى التى تضر بصحة المواطنين في الجيزة.





وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، مفادها قيام مسئولي مصنع بدون ترخيص في أوسيم خاص بتاجر بلاستيك "36 سنة ومقيم شبرا الخيمة بالقليوبية"؛ بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة الأمر الذي يشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ولجنة فنية مشكلة من مسئولي وزارتي (الصحة والسكان - البيئة).





وأسفرت عن ضبط خط إنتاج كامل وكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى، كمية من الأجولة الفارغة، عاملين بالمصنع.



