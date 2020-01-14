ضيف يغضب عروسين بتصرف غريب خلال حفل زفافهما | شاهد

أقدم أحد ضيوف حفل زفاف على تصرف غريب خلال عقد قران أحد العروسين ، وذلك بمشاهدة مباراة كرة قدم امريكية خلال الزفاف دون اكتراث إلى احتفال العروسين مما أثار غضب المتواجدين بالحفل.



يمكن رؤية الضيف الذي لم يذكر اسمه والكائن بالولايات المتحدة عبر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وهو يشاهد بهدوء مبارة لفريق مينيسوتا الفايكنج الذي هزمه فريق سان فرانسيسكو في نهاية الأسبوع، في حين كان يشارك العريس رقصة رومانسية مع ووالدته خلال حفل الزفاف



على الرغم من أن الضيوف بدوا غير مستقر و منزعجين من سلوكه ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يغمضوا عيونهم عن شاشته في فيديو القصير ، تم نشره عبر موقع رديت ، وسرعان ما وصفه عرائس حفل زفاف الفيديو بأنه "حزين" و "مثير للاشمئزاز".



