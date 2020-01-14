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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الأوراق المالية لـ2.022 تريليون جنيه أكتوبر الماضي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بنهاية أكتوير الماضي إلى 2.022 تريليون جنيه، مقابل نحو 2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 22 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في أغسطس 2019 بزيادة بلغت 122 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بلغت 1.924 تريليون جنيه مقابل 1.89 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 1.802 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

ووصل حجم الأوراق المالية للقطاع العام نحو 325 مليون جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 315 مليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 352 مليون جنيه في أغسطس 2019.

وبلغ حجم الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 85.3 مليار جنيه في أكتوبر 2019 مقابل 86 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ81.241 مليار جنيه في أغسطس 2019.
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