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أحمد موسى: العالم ينتظر افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بجنوب مصر ..فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان صلاح عبد الله كتب تويتة تعليقا على مناورة "قادر 2020" التي تنفذها القوات المسلحة، ذكر فيها "قادر يا قادر على كل غادر وكل خاين خسيس جبان، قادر يا جيشنا ولولاك ما عشنا، ولولاك ما عاشت مصر في أمان، وقادر يا خير جند الأرض قادر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجيش المصري قادر، والعالم ينتظر مصر مع افتتاح أكبر قاعدة عسكرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "سوف نتابع مشهدا عظيما، وهناك دعوات كبيرة لحضور فعاليات افتتاح أكبر قاعدة عسكرية جنوب مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى حديثه، موضحًا "من المؤكد أنه سيكون هناك ضيوف كثيرون من كافة أنحاء العالم لحضور فعاليات افتتاح أكبر قاعدة عسكرية".
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