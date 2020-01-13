أحمد موسى: قطر اشترت سلاحا بـ 58 مليار دولار منذ 2017 وحتى الآن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن قطر اشترت سلاحا بـ 58 مليار دولار منذ 2017 وحتى الآن.
وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أن قطر أكبر دولة تقوم بشراء أسلحة وترميها، لأن قطر لا تمتلك جيشا».
وتابع الإعلامي أحمد موسى: «عندما سلمت فرنسا الرافال إلى مصر أكد وزير الدفاع الفرنسي انه فوجئ بكفاءة الجيش المصري في استخدام الأسلحة الحديثة الجديد».
وتابع ساخرًا: «تدريبات قطر مرعبة وتدريبات الجيش القطري مرعبة ومن أين تلقى الجيش القطري هذه الخبرات؟!».
وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أن قطر أكبر دولة تقوم بشراء أسلحة وترميها، لأن قطر لا تمتلك جيشا».
وتابع الإعلامي أحمد موسى: «عندما سلمت فرنسا الرافال إلى مصر أكد وزير الدفاع الفرنسي انه فوجئ بكفاءة الجيش المصري في استخدام الأسلحة الحديثة الجديد».
وتابع ساخرًا: «تدريبات قطر مرعبة وتدريبات الجيش القطري مرعبة ومن أين تلقى الجيش القطري هذه الخبرات؟!».