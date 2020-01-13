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توك شو

أحمد موسى: قطر اشترت سلاحا بـ 58 مليار دولار منذ 2017 وحتى الآن.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:27 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن قطر اشترت سلاحا بـ 58 مليار دولار منذ 2017 وحتى الآن.

وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أن قطر أكبر دولة تقوم بشراء أسلحة وترميها، لأن قطر لا تمتلك جيشا».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «عندما سلمت فرنسا الرافال إلى مصر أكد وزير الدفاع الفرنسي انه فوجئ بكفاءة الجيش المصري في استخدام الأسلحة الحديثة الجديد».

وتابع ساخرًا: «تدريبات قطر مرعبة وتدريبات الجيش القطري مرعبة ومن أين تلقى الجيش القطري هذه الخبرات؟!».
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