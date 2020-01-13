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سيارات

وفاة البرتغالي "باولو غونشالفيز" خلال مشاركته في رالي داكار السعودية

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
توفي الدراج البرتغالي “باولو غونشالفيز” صاحب الأربعين عامًا إثر سقوطه عن دراجته الحاملة الرقم 8 بعد 276 من بداية المرحلة الخاصة السابعة من الرالي، وكان هو الدراج الفائز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2013 .

وقد تلقى المنظمون إشعارًا الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي ووصلت طوافة الإسعاف إلى مكان الحادث الأليم الساعة 10:16، ووجدته فاقدًا للوعي بعد تعرضه لسكتة قلبية، وبعد محاولات جاهدة لإسعافه تم نقل الدراج جوًا إلى مستشفى ليال، حيث تم الإعلان عن وفاته.

يُذكر أن غونشالفيز قد سجّل بدايته في رالي داكار عام 2006، وأنهى 4 مشاركات ضمن المراكز العشرة الأولى، وكانت النتيجة الأفضل له احتلال المركز الثاني خلف مارك كوما عام 2015، وكان غونشالفيز يحتل المركز 46 في فئة الدراجات النارية مع انطلاق هذه المرحلة صباح اليوم.
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