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أحمد موسى: «بي بي سي» ترتكب مخالفات مهنية صارخة وتشبه قنوات الإخوان

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:57 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل التقرير السنوي عن حالة الإعلام في مصر لعام 2019 إلى الرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التقرير أكد أن الـ بي بي سي ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "أكد المجلس الاعلى أن الـ بي بي سي مستمرة في تكرار الأخطاء المهنية الجسيمة وبشكل نمطي فيما يتعلق بتغطية الشأن المصري وهذه الأخطاء تخرج من الإطار وتصب في إطار ممنهج يعبر عن معاداة الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "لم نتجّنَ على الـ بي بي سي وهي قناة غير محايدة تماما والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد معاداة الـ بي بي سي لـ مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى "المجلس الأعلى أكد في تقريره عن ان نمطية الاخطاء يعزز فرضية ان القائمين على تغطية الشأن المصري في الـ بي بي سي حرصيصون على تجاهل معايير المهنية"، مضيفا "قناة الـ بي بي سي مماثلة لقنوات الإخوان في قطر و تركيا".
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