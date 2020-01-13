الخارجية آخر من يعلم .. مفاجأة بشأن استهداف قاسم سليماني 4 سفارات أمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يتم إخبار مسؤولي وزارة الخارجية المسؤولين عن تأمين السفارات الأمريكية عن التهديدات الوشيكة لـ4 سفارات، مما يثير الجدل حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان يستهدف 4 سفارات أمريكية.



ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الخارجية لم يكن لديها علم بأي تهديدات مزعومة، كما أن الوزارة لم تصدر تحذيرات حول مخاطر محددة لأي سفارة أمريكية قبل استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وأوضحت أن الخارجية أرسلت تحذيرا عاما إلى كافة السفارات الأمريكية حول العالم قبل وقوع الضربة، لكنه لم يكن موجها ضد سفارات محددة ولم يشير إلى هجوم وشيك، وفقا لمسؤول رفيع بوزارة الخارجية.



وتنقل عن مسؤول بالخارجية قوله إنهم كانوا "عميان" عندما بررت إدارة ترامب قتل قاسم سليماني بأنه كان يخطط لتفجير سفارات أمريكية.



وفي وقت سابق، قال ترامب إن قاسم سليماني كان يمثل تهديدا وشيكا على المصالح الأمريكية، موضحا أن سليماني كان يستهدف 4 سفارات أمريكية، بينما يقول المسؤولون إن وزارة الخارجية لم تقدم تحليلًا مفاده أن السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط واجهت تهديدًا وشيكًا ، وهو الأمر المطلوب قانونًا لتبرير مقتل سليماني.



ويوضح المسؤولون أن الدولة تصدر عادة تحذيرات صريحة للدبلوماسيين في حال وجود أي تهديد وشيك على السفارات الأمريكية في الخارج، كما تصدر تحذيرات للحد من التحركات أو اتخاذ إجراءات لإجلاء الموظفين.



وقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي حيث كان قادما من دمشق، بينما ردت إيران بقصف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على عدد من القطاعات والمسؤولين في طهران.