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رياضة

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:36 ص
فالفيردي
فالفيردي
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ريهام بكير
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، نقلًا عن مصادر من داخل النادي الكتالوني، أن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ، الثلاثاء، بشأن المدرب الجديد للبلوجرانا.

وتأزم وضع مدرب البارسا بعد هزيمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بالدور نصف النهائي، الأمر الذي فتح الباب أمام إقالته.
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