AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤمن حسن: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي طغى على جميع أعمالي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:21 ص
الفنان مؤمن حسن
الفنان مؤمن حسن
Advertisements
حمزة شعيب
قال الفنان مؤمن حسن، إنه ينوى العودة للمشاركة في التمثيل مرة أخرى، مضيفا: "قدمت الكثير من الأعمال بعد مسلسل لن أعيش فى جلباب ابى، ولكن نجاح المسلسل طغى على باقى الأعمال".

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "مساء دى إم سى"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،: "عملت لفترة بسلطنة عمان، فى الكتابة والإعلانات"، وقدم الفنان، التعازى فى وفاة السلطان قابوس.

وتحدث عن أخيه "نادر"، وشقيقته "نبيلة" اللذان يعملان أيضا فى الحقل الفنى، حيث أن الأسرة فنية، ويقول إنهم من المحظوظين حيث عمل مع فنانين كبار كعادل إمام وفؤاد المهندس وسعاد حسنى، كما عمل مع الفنانة نجاة ولكن العمل لم ير النور .

وعن الفنانة سعاد حسنى قال إنها كانت نسمة، وأروع من عملت معهم نور الشريف وحسين فهمى، وعرضت عليَّ أعمالا، ولكنها لم تكن مناسبة، وأحب أن أعود فى أدوار مؤثرة يتعلق بها المشاهدون كما تعودوا مِنِّي.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضعي البنادول على الأرز أثناء طهية وشاهدي ماذا يحدث

اقتصادية البرلمان تكشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

مؤمن حسن: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي طغى على جميع أعمالي

العربية: المشير حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك