مؤمن حسن: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي طغى على جميع أعمالي

قال الفنان مؤمن حسن، إنه ينوى العودة للمشاركة في التمثيل مرة أخرى، مضيفا: "قدمت الكثير من الأعمال بعد مسلسل لن أعيش فى جلباب ابى، ولكن نجاح المسلسل طغى على باقى الأعمال".



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "مساء دى إم سى"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،: "عملت لفترة بسلطنة عمان، فى الكتابة والإعلانات"، وقدم الفنان، التعازى فى وفاة السلطان قابوس.



وتحدث عن أخيه "نادر"، وشقيقته "نبيلة" اللذان يعملان أيضا فى الحقل الفنى، حيث أن الأسرة فنية، ويقول إنهم من المحظوظين حيث عمل مع فنانين كبار كعادل إمام وفؤاد المهندس وسعاد حسنى، كما عمل مع الفنانة نجاة ولكن العمل لم ير النور .



وعن الفنانة سعاد حسنى قال إنها كانت نسمة، وأروع من عملت معهم نور الشريف وحسين فهمى، وعرضت عليَّ أعمالا، ولكنها لم تكن مناسبة، وأحب أن أعود فى أدوار مؤثرة يتعلق بها المشاهدون كما تعودوا مِنِّي.