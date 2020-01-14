عمرها يسبق النظام الشمسي.. تفاصيل مثيرة للعثور على أقدم مادة بكوكب الأرض

بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة، عثر العلماء على أقدم مادة صلبة على سطح كوكب الأرض، والمثير في اكتشافها أن عمرها يسبق النظام الشمسي بملايين السنوات على الأقل.



ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فقد أظهرت دراسة حديثة أن العلماء عثروا على هذه المواد بعد تحليل حبيبات مجهرية صغيرة جدًا تم جمعها من غبار تواجد على سطح الأرض كان عبارة عن هالة محيطة بنجم عمره يتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات سنة وتم نقل هذا الغبار إلى الأرض في نيزك.



وقال عالم الفلك فيليب هيك من متحف فيلد للتاريخ الطبيعي، أن هذه الدراسة تعد من أكثر الدراسات إثارة خاصة وأن عمر المواد التي عثر عليها في الغبار الكوني يسبق عمر الشمس، حيث يصل عمرها إلى 4.6 مليارات سنة فقط.



وتابع فيليب أن المواد التي تم تحليلها تعد من أقدم المواد الصلبة الموجودة على الإطلاق، موضحا أنه من خلال تحليلها قد ترشدهم إلى معرفة كيفية تشكل النجوم في مجرتنا درب التبانة.



وعلى الرغم من أنه لم يتم دراسة أي نيازك سابقة تحتوي على حبيبات المواد التي تسبق النظام الشمسي، إلا أنه تم تحليلها بنجاح، ويوصف هذا الغبار بأنه نادر ويصعب تحديده لأن أجزاءها صغيرة جدًا.



ويذكر أن أحد النيازك المعروف بأنها تحتوي على حبيبات سابقة هو نيزك «مورتشيسون»، ويحتوي على قطعة كبيرة من الصخور الفضائية يفوق وزنها 100 كجم، وكانت قد انفجرت في السماء فوق مورتشيسون، في أستراليا في سبتمبر 1969 وتبعثرت شظاياها في كل مكان.