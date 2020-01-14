بيلوسي: توصلنا إلى "أدلة تكفي" لـ عزل الرئيس ترامب

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.



وتلتقي بيلوسي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نواب الحزب الديمقراطي؛ بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.



ويتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين بحق ترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.



وفي تغريدة، قال ترامب إنه ينبغي إغلاق القضية دون محاكمة، معتبرا أن أي إجراءات في مجلس الشيوخ ستعطي مصداقية لا مبرر لها لما يعتبره "حملة مطاردة سياسية" يشنها ضده خصومه الديمقراطيون.



يذكر أن الرئيس ترامب أعلن في وقت سابق أنه يتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ سريعا، وأن تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن.



وتساءل، في تغريدة، أمس الأول، الأحد: "لم يجب أن تلصق بي وصمة العزل في حين لم أرتكب أي خطأ"، مضيفا أن هذا الأمر "غير منصف لعشرات ملايين الناخبين".