خبير إستراتيجي يكشف السبب الحقيقي وراء مناورة قادر 2020

قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا: إن أهداف مناورة قادر 2020 ، بها تفاصيل تجرى فى إطار الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية لقواتنا المسلحة على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة برا وبحرا وجوا قوات دفاعية والمظلات.





وأضاف اللواء محمود خلف خلال الهاتف ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية TEN أننا نعمل فيه مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب ، لافتا إلى أنه بطبيعة الحال اى مناورة عسكرية فى هذا النطاق وقائمة بهذا الشكل منها رسائل مهمة على وجه التأكيد.





وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن الرسالة الأولى من مناورة 2020 موجه للشعب المصري ليطمئن بأن قواتنا المسلحة بدرجة عالية فى الكفاءة والاستعداد القتالى، موضحا أن القوات المسلحة تمتلك سرعة رد الفعل للتعامل مع التهديدات ومستويات التى تواجه جمهوريه مصر العربيه برا و بحرا و جوا والدفاع عنها.





ويذكر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن الرسالة الثانية من مبادرة 2020 تستهدف أعداء مصر و تعطى عنوانا لأى جهة تفكر أن تمس بالأمن القومى المصرى برا بحرا جوا .



