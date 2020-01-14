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خبير إستراتيجي يكشف السبب الحقيقي وراء مناورة قادر 2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:13 ص
مناورة 2020
مناورة 2020
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا: إن أهداف مناورة قادر 2020 ، بها تفاصيل تجرى فى إطار الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية لقواتنا المسلحة على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة برا وبحرا وجوا قوات دفاعية والمظلات. 

وأضاف اللواء محمود خلف خلال الهاتف ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية TEN أننا نعمل فيه مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب ، لافتا إلى أنه بطبيعة الحال اى مناورة عسكرية فى هذا النطاق وقائمة بهذا الشكل منها رسائل مهمة على وجه التأكيد.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن الرسالة الأولى من مناورة 2020 موجه للشعب المصري ليطمئن بأن قواتنا المسلحة بدرجة عالية فى الكفاءة والاستعداد القتالى، موضحا أن القوات المسلحة تمتلك سرعة رد الفعل للتعامل مع التهديدات ومستويات التى تواجه جمهوريه مصر العربيه برا و بحرا و جوا والدفاع عنها.

ويذكر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن الرسالة الثانية من مبادرة 2020 تستهدف أعداء مصر و تعطى عنوانا لأى جهة تفكر أن تمس بالأمن القومى المصرى برا بحرا جوا .

ونوه إلى أن الرسالة الثالثة من مناورة 2020 أن بالرغم من استعراض القوة إلا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا ، ولكن لديها رسالة واضحة واستعدادات قتالية للرد الفورى ، مشيرا إلى أن هذه الرسالة غير موجهة لأي بلد معينة وإنما بكل تأكيد لمن يفكر فى العداء على مصر .
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