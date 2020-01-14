وزيرة الثقافة تنعي نجل رئيس المجلس القومي للمرأة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمين تامر نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذى وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر خمسة عشر عامًا.



يذكر أن أعضاء وعضوات المجلس القومي للمرأة، تقدموا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخالص التعازى والمواساة، للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.