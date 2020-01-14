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رياضة

فحص طبي لوليد سليمان وأفشة بالأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى وليد سليمان من ثقل في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين غادر أفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني؛ بسبب الإصابة في ركبته.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي في مباراته الأخيرة مع بلاتنيوم بالجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.
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