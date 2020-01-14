لهذا استحق الرحيل.. فالفيردي وبرشلونة.. 4 بطولات و16 هزيمة فى ثلاث سنوات

تمت إقالة الإسبانى إرنيستو فالفيردي، المدير الفنى لفريق برشلونة، من منصبه، أمس، الاثنين، وتعيين كيكي سيتين بدلًا منه، بعد فشل فالفيردى فى تحقيق بطولة السوبر الإسبانى وخروجه من نصف النهائى أمام أتليتكو مدريد.



فالفيردى حصل على العديد من الفرص من جماهير وإدارة الفريق الكتالونى، ولكنه خيب آمال جماهير برشلونة، وكان لابد من رحيله لاستعادة فريق برشلونة بطولاته وأدائه المعروف عنه من جديد.



وتولى فالفيردى منصب المدير الفنى لفريق برشلونة فى عام 2017، خلفًا للإسبانى لويس إنريكى، الذى يتولى الآن قيادة منتخب إسبانيا.



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كشف حساب الإسبانى فالفيردى مع برشلونة منذ توليه المسؤلية وحتى رحيله على النحو التالى:



4 بطولات فقط لفالفيردى مع برشلونة

تسلم الإسباني إرنستو فالفيردي قيادة برشلونة في أول يولي موسم 2017، قاد الفريق في 145 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 16 مباراة.



توج مع الفريق الكتالونى بأربع بطولات فى 3 سنوات وهي:

2 دورى إسبانى موسم 2018، و2019.

بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2018.

بطولة السوبر الإسبانى موسم 2018.

