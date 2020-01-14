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فن

أصالة: الناس بتصدقني في الكآبة إنما الفرح لا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:31 م
أصالة
أصالة
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شيرى نبيل
كشفت إذاعة "إنيرجي ٩٢.١" عن تفاصيل أغنية "شامخ" للفنانة أصالة، وهي أولى أغنياتها في العام الجديد ٢٠٢٠، والتي حازت على ٢ ونصف المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" في يومين فقط.

وقالت أصالة في لقاء خاص مع "إنيرجي" إن هذا النوع من الأغاني "الناس بتصدقه" على حد وصفها، مضيفة: "الناس بتصدقني في الكآبة والدموع، زي ما بيصدقوني في الكرامة والشموخ، لكن لو قولت إني فرحانة مش بيصدقوني لازم أحلف".

وأضافت: تصوير كليب شامخ بسيط جدا ويعتمد على المشاعر وخبرة المخرجة التي أضافت للكليب بمشاعرها أيضا".

من جانبها، قالت مخرجة كليب شامخ، نهال نبيل، إنها استمتعت كثيرا بالعمل مع أصالة. وفيما يتعلق بتشابه الكليب مع أغنية "Dear Society" للمغنية الأمريكية ماديسون بير.

وأكدت نهال نبيل أنه لا يوجد أى تشابه بين الكليبين سوى تشابه الديكورات التى قد تكون متاحة في عدد من الكليبات وبعض أشكال الإضاءة.
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