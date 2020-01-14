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فن

مسلسل المنصة يجمع نجوم الصف الأول فى دراما بـ مستوى عالمى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:48 م
مسلسل المنصة
مسلسل "المنصة"
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أحمد إبراهيم
كشفت الشركة الإماراتية المنتجة "فيلم جيت" بالتعاون مع شركة "الكلمة" للإنتاج عن الملامح الأولى للمسلسل الدرامي التشويقي "المنصة"، وأكدت انتهاء عملية التصوير كاملًا والوصول إلى المراحل الأخيرة من العمليات الفنية للموسم الأول الذي تم تصويره كاملًا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى.

وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا الاستعداد لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر.

وقامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذو الرؤية العالمية.

ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقًا.

ويشارك في المسلسل نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم : مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي ، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة.

كما تميز العمل بمشاركة كبار الفنانين الإمارتيين وفي مقدمتهم الممثل القدير أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي، وحملت أدوارهم محاور مهمة لها الأثر الواضح في سياق العمل.

الموسم الأول من المسلسل مكون من 12 حلقة وسيعلن عن مكان وتاريخ عرضه في وقت قريب.
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