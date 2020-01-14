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حوادث

أمن القاهرة تضبط مسجل خطر متلبسا بسرقة سيارة في التجمع

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:47 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة في الإيقاع بلص تخصص في سرقة السيارات الملاكي بالتجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى 47 قضية) بارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع" تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط إحدى السيارات بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.. وتم العثور على السيارتين الآخرتين بمعرفة وحدة مباحث القسم، وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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