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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يضع آليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:27 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يضع آليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وفدًا من جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة ، وذلك لمناقشة الاستعدادات لأسبوع فتيات الجامعات الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31/1/2020 وحتى 6/2/2020.

بحضور العميد محمد فاروق رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور خالد عطا لله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والسكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات المعنية .

أكد الدكتور أحمد الأنصارى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستوفر كافة الإمكانات اللازمة لخروج أسبوع فتيات الجامعات بشكل لائق بدء من التواجد الأمنى بكافة قطاعاته وتجهيز وتأمين الطرق والمسارات البديلة وتوفير سيارات الإسعاف والطوارىء بتمركزات ثابتة خلال الفعاليات .

وأشار إلى أهمية الحدث سياحيا لمحافظة الفيوم لتواجد عدد كبير من جميع محافظات الجمهورية مما سيؤدي إلى دفعة قوية فى القطاع السياحى ستعود بالنفع على المحافظة خلال الفترة القادمة إذا تم استغلال الحدث بشكل جيد .

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد جابر شديد بالشكر لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية لحرصهم على التواصل مع الجامعة لخروج أسبوع فتيات الجامعات الخامس بصورة مشرفة لمحافظة الفيوم بوجه عام واعتباره اسبوع هام من حيث قوة التنظيم والأعداد المشاركة حيث يشارك فى أسبوع فتيات الجامعات الخامس أكثر من 3000 فتاة من 25 جامعة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى رؤساء الجامعات ومشرفى الوفود من.

وأضاف أن الهدف الأسمى من تبنى الحدث وتنظيمة هو تبادل الثقافات بين فتيات الجامعات عن طريق المنافسة الشريفة فى العديد من الأنشطة المختلفة إلى جانب الترويج لمحافظة الفيوم سياحيا عن طريق تنظيم رحلات للوفود لزيارة المعالم السياحية التى تمتاز بها المحافظة مما له بالغ الأثر على الطالبات بعد عودتهم وستجني ثماره محافظة الفيوم وأهلها لفترة كبيرة.

مؤكدا أن الجامعة تبذل جهداّ عظيما لخروج الحدث بالشكل اللائق وتوفر كافة المتطلبات اللازمة من تسكين الوفود بالمدن الجامعية وفنادق المحافظة كما تم تجهيز الملاعب بالجامعة والمدينة الرياضية واستعداد المستشفيات الجامعية للطوارىء

وأشار أنه فى إطار المشاركة المجتمعية سيتم غرس أكثر من 3000 شجرة بالميادين الرئيسية كما سيتم تنفيذ اعمال دهانات وجرافيتي عن طريق طلاب جامعة الفيوم وأيضًا تنظيم معرضا للحرف اليدوية داخل المدن الجامعية لمعرفة تراث الفيوم

واستعرض مقترح برنامج اسبوع فتيات الجامعات بعدة نقاط من استقبال الوفود وتسكينها يوم 31/1/2020 وتنظيم كرنفال وطابور عرض بمشاركة ممثلي الجامعات بدءً من الجامعة حتى ميدان السواقى مضيفا أن حفل الافتتاح الرسمى يوم 1/2/2020 بملعب ستاد الفيوم ، بداية الفعاليات والأنشطة الرياضية 2/2/2020 حتى 4/2/2020 ، حفل الختام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة 5/2/2020 .

ومن ثم تفقد الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة استاد الفيوم الرياضى لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح.

رئيس جامعة الفيوم يضع آليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس
رئيس جامعة الفيوم يضع آليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس
رئيس جامعة الفيوم يضع آليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس
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