سقوط عصابتي ديناميت والكينج للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في مدن قليوب وبنها وكفر شكر والعبور وشبرا الخيمةأسفرت عن ضبط عددا من التشكيلات العصابية لترويج المخدرات حيث تم ضبط تشكيل "الكينج " و" ديناميت " للإتجار في الهيروين في بنها وقليوب وتم إحالة جميع المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث إخطارا من العقيد حازم سعد رئيس مكتب المخدرات يفيد قيام حملة أمنية استهدفت 5 مدن بالقليوبية أسفرت عن ضبط تشكيل "الكينج" في بنها ويضم كلا من " م ا ا " 29 سنة، وشهرته الكينج، و" م ا س " 25 سنة وبحوزتهما بندقيه خرطوش و100جرام هيروين، وكمية من البانجو وسلاح أبيض مطواة.



وفي قليوب تم ضبط تشكيل " ديناميت " ويضم كلا من " م م س " 29 سنة وشهرته ديناميت وسبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح، و" ه م ف " 28 سنة وشهرته "شامة " وسبق اتهامه فى 3 قضايا وبحوزتهما بندقيه خرطوش و4 طلقات وفرد خرطوش و150 جرام حشيش ومبلغ مالي.



وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر من ضبط كلا من " ا ر ف" 29 سنة و" ع ر ف " 23 سنة وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ 745 جنيه.

وفى مدينه العبور، تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على عاطلين وهما " ا ر م " 22 سنة و" ع ج ع " 19 سنة، وبحوزتهما 70 جرام هيروين ومبلغ مالي 670 جنيه أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية



فيما تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة من القبض على كلا من "س ر م " 35 سنة و" ر ح م " 38 سنة عاطلان وبحوزتهما 500 قرص مخدر ومبلغ مالي واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.