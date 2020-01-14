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أخبار العالم

قائد في الجيش الليبي لـ صدى البلد: تصريحات أردوغان تخاريف وتؤكد ضعف موقفه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف
قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تصريحات أردوغان أبرز ضعف موقفه، وأنها ليست أكثر من تهديدات واهية ووهمية ليس لها أساس من الوجود.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، ردًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تأكيده أن الدولة الليبية جزء من الدولة العثمانية، ان تصريحات أردوغان تخاريف، يتم الإدلاء بها لتبرير التدخل التركي في ليبيا، المساس بسيادتها .

وأكد المحجوب أن الجيش الليبي والقيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض السيطرة على طرابلس حتى القضاء على سبب المشكلة بالأراضي الليبية.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إلى أن المشكلة التي تواجها طرابلس هى تمركز الميليشيات المسلحة فيها وتمنع تقدم الدولة الليبية فيها، مضيفًا أن الجيش عازم على القضاء على الميليشيات، وترسيخ الأمن فى كافة ربوع الأراضي الليبية.
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