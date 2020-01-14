قائد في الجيش الليبي لـ صدى البلد: تصريحات أردوغان تخاريف وتؤكد ضعف موقفه

قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن تصريحات أردوغان أبرز ضعف موقفه، وأنها ليست أكثر من تهديدات واهية ووهمية ليس لها أساس من الوجود.





وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، ردًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تأكيده أن الدولة الليبية جزء من الدولة العثمانية، ان تصريحات أردوغان تخاريف، يتم الإدلاء بها لتبرير التدخل التركي في ليبيا، المساس بسيادتها .





وأكد المحجوب أن الجيش الليبي والقيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض السيطرة على طرابلس حتى القضاء على سبب المشكلة بالأراضي الليبية.



