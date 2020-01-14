بعد العرض على الأهلي وبيراميدز.. مهاجم الملعب التونسي ينتقل للدوري البلجيكي

أكدت تقارير تونسية انتقال المهاجم الكونغولي جاي مبينزا، لاعب فريق الملعب التونسي، الى فريق سيركل بروج البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وحسب موقع "نسمة" التونسية فإن الإدارة الملعب التونسي توصلت إلى اتفاق رسمي مع إدارة سيركل بروج البلجيكي يقتضي بانتقال المهاجم غي مبينزا مقابل 450 ألف يورو.





وسيحصل الملعب التونسي على نسبة 10 بالمائة من صفقة انتقال مبينزا من صفوف سيركل بروج إلى أي فريق آخر.





وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تلقي الملعب التونسي العرضين، من الأهلي وآخر من بيراميدز.



