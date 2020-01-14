بيت الحكمة تهدي جوائز أفضل الأجنحة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعلن مجموعة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية بأن يستحدث المعرض جائزة أفضل جناح بالمعرض وأن ترعاها بيت الحكمة ابتداء من العام الحالي وعلى مدار الدورات المقبلة.



يأتى هذاإيمانا منها بضرورة الاهتمام والدعم لدور النشر والجهات الثقافية العاملة به وضرورة مواكبة طريقة العرض والتسويق لمتطلبات سرعة العصر وأهمية الثقافة كمكون أساسي للدولة والتي بالطبع تعد صناعة النشر إحدى أذرعها الرئيسية.



وتمنح جائزة أفضل جناح بالمعرض لدار النشر صاحبة الجناح الذي يحظى باختيار لجنة تحكيم الجائزة وهي بمثابة تشجيع للناشرين للحرص على خروج الأجنحة بأفضل شكل ممكن يليق باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب العريق، وبالنشر كصناعة وثقافة مهمة، وتبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف جنية مصري وهي الجائزة الأعلى بين كل المعارض العربية التي تمنح لعارض، كما تضم الجائزة جائرة فرعية لأفضل تنظيم وابتكار إداري لجناح بالمعرض.



وصرح الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لبيت الحكمة الراعية للجائزة أن بيت الحكمة بكونها منصة تعاون ثقافي عربي صيني وبخبراتها الدولية تركز وتهتم بصناعة النشر العربي وتطويرها، ويرجع سبب رعاية بيت الحكمة لهذه الجائزة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى حرص بيت الحكمة أن تكون عاملا مؤثرا يسهم في نجاح المعرض من جهة وتشجيع الناشرين على الاهتمام بالشكل الخارجي للأجنحة من جهة أخرى، حيث أصبحت الثقافة صناعة مهمة لها عوامل جذبها ومتطلباتها، وأهم تلك المتطلبات هو تحسين جودة ومظهر المنتج الثقافي، وبيت الحكمة التي فتحت منصة التعاون الثقافي العربي الصيني منذ تسع سنوات بالتعاون مع الكثير من الناشرين العرب والهيئات الثقافية، تأمل أن يكون لها دائما دور رائد في إحداث تبادلات عادلة ومتزنة بين الثقافتين الصينية والعربية، ومن واجبها الاضطلاع بدور إيجابي في دعم الأفكار والمبادرات البناءة التي تساعد على تشجيع مجال صناعة النشر، وهذه الجائزة تعد واحدة من هذه المبادرات. كما أن هذه الجائزة أصبحت تنظم أيضا في أغلب المعارض الدولية لتشجيع العارضين على خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة، ومعرض القاهرة كونه أحد أهم المعارض على مستوى العالم جدير بأن يحظى بمثل هذه الجائزة التي تتكامل مع النقلة المهنية والنوعية للمعرض منذ دورته الماضية، وبيت الحكمة تحرص على أن تكون أحد الداعمين والرعاة لهذه النقلة.



وصرح إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب بأن هذه الجائزة سيتم تحكيمها من خلال لجنة تضم خبراء في المجال الثقافي والفني وقطاع النشر والإدارة وأنها ستمنح لاثنين من العارضين، الجائزة الرئيسية تمنح لأفضل جناح من حيث التصميم والشكل وطريقة العرض والتكامل بين الشكل والمضمون، أما الجائزة الثانية وهي الفرعية فتمنح لأفضل تنظيم داخلي وإداري لجناح بالمعرض، وتخصص للناشرين المصريين دعما لهم في معرض بلدهم وتشجيعا لهم على الابتكار وتنفيذ الآليات التي وضعتها لجنة تنظيم المعرض وحرصا على خروج المعرض شكلا ومضمونا في أفضل صورة ممكنة.



وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة وتقديم الجوائز في حفل ختام المعرض يوم 4 فبراير القادم ويسلم كل من السيدة وزيرة الثقافة والسيد رئيس الهيئة العامة للكتاب وممثل بيت الحكمة الجهة الراعية، الدروع والجوائز للفائزين.