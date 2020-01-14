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أخبار البلد

جمارك الصادرات الجوية تحبط تهريب كمية من النفايات الخطرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال جمارك الصادرات الجوية برئاسة عصام احمد فرج مدير عام الصادرات الجوية بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهره من ضبط محاولة تهريب كمية من النفايات الخطرة الممنوع تداولها طبقا البيئة.

وقال مصدر مسئول بجمارك المطار إنه فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك صادر مصر للطيران برئاسة رشوان زیدان رشوان مدير جمرك صادر مصر للطيران ، اشتبه لؤي أحمد مأمور الحركة فى مشمول الشهادة الجمركية رقم ۱۷۳۹۷ وهو عبارة عن ۸۸ طرد لوحات إلكترونية بوزن 5 أطنان مصدرة إلى هولندا .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من لؤي أحمد وشيماء شعراوي واحمد جعفر تحت إشراف محمد سبد مدير ادارة الحركة وفاطمة عبدالفتاح مدير ادارة التعريفة لمعاينة المشمول فتبين أن المشمول عبارة عن لوحات إلكترونية مستعملة من النفايات الخطره والمحظور تداولها .

وأشار إلى أنه تم العرض على وزارة البيئة - جهاز إدارة المخلفات والتي أفادت بأن المشمول مخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ وأوصت باتخاذ الاجراءات القانونية.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة .
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