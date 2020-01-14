مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة القمة المؤجلة في الإمارات.. فيديو

أكدت الإعلامية فرح علي، أن ما تردد من أخبار عن خوض مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، عقب لقاء السوبر في الإمارات ليس له أساس من الصحة.





وقالت فرح علي خلال تصريحات في برنامج 7*7 المذاع على فضائية تايم سبورت، إن مصدر في اتحاد الكرة نفى كل ما تردد عن خوض الأهلي والزمالك المباراة المؤجلة من الدوري الممتاز، عقب لقاء السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.





وأضافت أن المصدر داخل اتحاد الكرة أكد عدم تأجيل لقاء القمة مرة أخرى حيث أن جدول مباريات الدوري لن يحتمل تأجيل أي مباريات مرة أخرى.جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في مباراة السوبر المقرر لها ان تقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم 20-2-2020.ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي مرة أخرى في نفس الشهر يوم 24-2-2020 في قمة الدوري المؤجلة من الأسبوع الرابع، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة.