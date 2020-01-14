أخبار الزمالك..النقاز يصدم الزمالك بمستندات جديدة.. وبوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
تعرف على قائمة الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز
محمود الغرباوي، هيثم محمد، خالد صبحي، سيرج اكا، أكرم توفيق، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح «عموري»، محمد ناجي «جدو»، عمرو بركات، فادي طلعت، محمد نجيب، باسم علي، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، محمود الجزار، جوناثان نجويم، أحمد ياسر ريان، محمد محسن «ليلة».
الأزمة تشتعل.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك | تفاصيل
رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي فكرة التنازل مستحقاته وفسخ تعاقده مع النادي بشكل ودي.
حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل
كشف أنيس بن ميم، المحامي الخاص بالتونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قام بإرسال مستندات جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الأيام الماضية للتأكيد على قوة موقف اللاعب في قضية رحيله عن النادي الأبيض.
الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأعلن عن فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.
تعرف على قائمة الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز
محمود الغرباوي، هيثم محمد، خالد صبحي، سيرج اكا، أكرم توفيق، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح «عموري»، محمد ناجي «جدو»، عمرو بركات، فادي طلعت، محمد نجيب، باسم علي، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، محمود الجزار، جوناثان نجويم، أحمد ياسر ريان، محمد محسن «ليلة».
الأزمة تشتعل.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك | تفاصيل
رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي فكرة التنازل مستحقاته وفسخ تعاقده مع النادي بشكل ودي.
حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل
كشف أنيس بن ميم، المحامي الخاص بالتونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قام بإرسال مستندات جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الأيام الماضية للتأكيد على قوة موقف اللاعب في قضية رحيله عن النادي الأبيض.
الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأعلن عن فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.