حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل

كشف أنيس بن ميم، المحامي الخاص بالتونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قام بإرسال مستندات جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الأيام الماضية للتأكيد على قوة موقف اللاعب في قضية رحيله عن النادي الأبيض.



وقال بن ميم: “أرسلنا خطابا خلال الأيام الماضية إلى “فيفا” مصحوبا ببعض المستندات، التي تؤكد موقف اللاعب القانوني في قضيته ضد الزمالك”.



وأكمل: “نتابع المستجدات الخاصة بملف القضية أولًا بأول وليس لدينا أي نوع من القلق”.



وكان الاتحاد الدولي قام بإرسال خطاب رسمي إلى الزمالك يطالب الأخير من خلاله بالرد على شكوى اللاعب التونسي ضد النادي الأبيض، وتقديم المستندات التي تثبت صحة موقفهم في هذا الملف.



وأعلن النقاز خلال شهر ديسمبر الماضي عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 4 أشهر.