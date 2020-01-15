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تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم في منح الهند والمجر للباحثين المصريين اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:39 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy .

وينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.

ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.

يتم التقدم الكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:


كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات الخارجية ، عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020 /2021 مقدمة للكوادر الحكومية

شروط الالتحاق:
اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا

السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20إلى 30 عاما

السن بالنسبة للحصول على الدكتوراة حد أدنى 45 عاما



وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15/1/2020 بالنسبة للماجستيرو 15/7/2020بالنسبة للدكتوراه


وتتحمل الحكومة الهندية نفقات السفر والرسوم الدراسية وبدل المعيشة والتأمين الصحى، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع http://a2ascholarship.iccr.gov.in

بينما استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ICCR للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا. 

وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار في اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في 15 يناير 2020 ، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه في 15/7/2020، وللتعرف على مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني :
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