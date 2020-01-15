قطاع الأعمال العام: مبادرة جسور توفر سلسلة متكاملة من خدمات اللوجيستيات

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن مبادرة "جسور" توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع.
وأضاف في تصريحات له، أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع في كتالوج إلكتروني للتسويق وتقديم خدمات الوساطة.
و أشار "توفيق" إلى أنه من المستهدف توفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100 متر وإتاحتها للصناعات الصغيرة بهدف زيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب، ضمن الإجراءات الخاصة للاستفادة من أراضى وأصول صناعية غير مستغلة التابعة للوزارة.