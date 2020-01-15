خالد عكاشة: مصر تدعم الحلول السياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية دائما ما ترجح الحلول السياسية فيما يخص أزمات المنطقة.





وأضاف عكاشة ، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر تدعم الحلول السياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.





وتابع أن اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية الحصار للتدخل التركي في ليبيا، ومصر بذلت مجهودات كبيرة وتعمل على كافة المسارات لحل الأزمة الليبية ومنع التدخل التركي إلى ليبيا .



