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خالد عكاشة: مصر تدعم الحلول السياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:01 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمد حليم قنديل
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية دائما ما ترجح الحلول السياسية فيما يخص أزمات المنطقة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر تدعم الحلول السياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.

وتابع أن اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية الحصار للتدخل التركي في ليبيا، ومصر بذلت مجهودات كبيرة وتعمل على كافة المسارات لحل الأزمة الليبية ومنع التدخل التركي إلى ليبيا.

وأشار إلى أن مفاوضات موسكو حول ليبيا جولة تمهيدية لمؤتمر برلين المقبل.
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