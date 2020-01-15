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ثقافة

العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:49 ص
العناني يكرم أمين
العناني يكرم أمين الأعلي للأثار
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علاء المنياوي
كشف د.خالد العناني وزير السياحة والأثار عن الأسباب التي دعته لتكريم د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،وذلك في إحتفالية عيد الأثريين الـ 14 بدار الأوبرا، مساء أمس. 

وقال العناني إن الدكتور مصطفي وزيري أحدث نقلة في العمل الأثري في مصر،وهذا التكريم مستحق له حيث ساهم في تحريك كثير من المشاريع والأمور المتعلقة بالآثار، والتي كانت متوقفة لسنوات. 

وأوضح العناني أن وزيري استطاع استغلال القوة البشرية المتمثلة في الأثريين والمرممين المصريين، وتمكن من تحقيق نجاحات كثيرة،منها إعادة ترميم وتركيب تماثيل أمام معبد الأقصر ومسلات في صان الحجر وغيرها.

من جانبه وجه الدكتور مصطفي وزيري الشكر للدكتور خالد العناني علي هذا التكريم،مؤكدا أن ثقة وزير السياحة والأثار في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف، ويدعمنا بقوة في العمل.

وأضاف وزيري: أشكر كل الأثريين والعاملين في الآثار على ما حققوه من نجاحات في العمل،وسنعمل معا بقوة الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات في مواقع الآثار المختلفة.
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور
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