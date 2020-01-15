العناني يكرم أمين الأعلى للآثار.. ووزيري: الثقة في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف.. فيديو وصور

كشف د.خالد العناني وزير السياحة والأثار عن الأسباب التي دعته لتكريم د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،وذلك في إحتفالية عيد الأثريين الـ 14 بدار الأوبرا، مساء أمس.





وقال العناني إن الدكتور مصطفي وزيري أحدث نقلة في العمل الأثري في مصر،وهذا التكريم مستحق له حيث ساهم في تحريك كثير من المشاريع والأمور المتعلقة بالآثار، والتي كانت متوقفة لسنوات.





وأوضح العناني أن وزيري استطاع استغلال القوة البشرية المتمثلة في الأثريين والمرممين المصريين، وتمكن من تحقيق نجاحات كثيرة،منها إعادة ترميم وتركيب تماثيل أمام معبد الأقصر ومسلات في صان الحجر وغيرها.





من جانبه وجه الدكتور مصطفي وزيري الشكر للدكتور خالد العناني علي هذا التكريم،مؤكدا أن ثقة وزير السياحة والأثار في المفتشين والمرممين المصريين لا توصف، ويدعمنا بقوة في العمل.



