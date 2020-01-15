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برلمان

برلماني: إعلان أردوغان ليبيا جزء من الإرث العثماني يفضح نواياه العدوانية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:26 ص
أردوغان
أردوغان
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معتز الخصوصى
أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال فيها أمام أعضاء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن ليبيا إرث عثماني قديم نسعى لاستعادته.

وقال النائب في بيان، الأربعاء، إنها "تعبير فج عن الغطرسة ودوافع الهيمنة والتمدد التركي في الشرق الأوسط وعلى حساب سيادة الدول العربية".

وأشار إلى أن هناك رفضا عربيا ودوليا متصاعدا للتواجد التركي في ليبيا كما ان انهزام الميليشيات المسلحة أمام الجيش الليبي يؤكد أن استعادة طرابلس ليس أكثر من مسألة وقت.

كما أوضح أن الجيش الليبي سينجح في مسعاه لدحر الميليشيات الحاكمة ، منوها إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير لكن مصر الدولة والجيش منتبهة تماما لمثل هذه المخططات وخصوصا من جانب محور الشر قطر وتركيا وستفسدها.
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