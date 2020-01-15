AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المعاهد الأزهرية تضع ضوابط منظمة لامتحانات "الابتدائية" و"الإعدادية"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:09 ص
المعاهد الأزهر تبدأ
المعاهد الأزهر تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية و الاعدادي
Advertisements
القسم الديني
تنطلق اليوم الأربعاء 15 يناير امتحان الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإبتدائية الامتحان بمادة القرآن الكريم، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتى "الفقه باللجنة الأولى، وفى اللجنة الثانية يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى النحو-الصرف".

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء الامتحانات، حيث انتهت الإدارات المركزية بالمحافظات استعداداتها للامتحانات، حيث شهدت الإدارات اجتماعات برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية ومساعديهم، بحضور مديرى المراحل، ورؤساء الإدارات التعليمية؛ لبحث الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام 2020/2019.

وشدّد مديرو الإدارات على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن تهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، والتصدى للغش بكل أشكاله، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان، كما تم التنبيه على رؤساء ووكلاء اللجان، بضرورة توفير أكبر قدر من الهدوء للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو المراقبين باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان، والتشديد على عدم السماح بدخول أى من غير العاملين باللجنة، مع توفير الأمن والحراسة أمام المعاهد التى بها لجان، والتأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما جرى التأكيد على تأمين المنشآت كافة، وتأمين الأسئلة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، وموافاة المنطقة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان بالنسبة للطالب من عدم الغش والشغب، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنفيذ ضوابط وتعليمات الامتحانات بدقة وتذليل كافة العقبات أمام الطالب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، ومراجعة بيانات الطالب بدقة وتحفيزه على عدم التسرع بالإجابة من حينٍ لأخر، وتمكين الطالب من ذوى الهمم من أداء الامتحان مع استدعاء ولى الأمر لتسليم ما يؤكد إعاقته وعدم تخلفه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل التعليم بالغربية يتابع سير الامتحانات بلجان طنطا

موعد امتحان الابتدائية والإعدادية الأزهرية في شمال سيناء

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

تعليم دمياط يوجه رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمنع الغش

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي

انهيار مدينة فينسيا الإيطالية.. والسبب التغيرات المناخية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

الدوري المصري.. الأهلي في مواجهة سهلة أمام طنطا اليوم

البطاطس بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15 -1 - 2020

مدرب بالمنتخب الأوليمبي يحسم الجدل حول انضمام محمد صلاح في طوكيو 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور