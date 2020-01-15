مهرجان أيام عمان السينمائي الدولي يغلق باب التقديم ٣١ يناير

يغلق باب التقديم لمهرجان عمّان السينمائي الدولي -أول فيلم في ٣١ (يناير) ٢٠٢٠، ولا يزال من الممكن التقديم للفئات الثلاث التالية: المسابقات العربية، القسم الدولي وَمنصتي أيّام عمّان لصنّاع الأفلام.



وبالنسبة للقسم التنافسي العربي، يقبل المهرجان الأفلام الروائية الطويلة وَالأفلام الوثائقية الطويلة وَالأفلام القصيرة.



وسوف تتنافس الأفلام على جائزة السوسنة السوداء حيث سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى في مجال السينما.



الفئة الدولية غير التنافسية مكرسة للأفلام الأولى لمخرجين غير عرب. كما سيتضمن المهرجان فئة غير تنافسية لأول وَأحدث فيلم لمخرجَين مخضرمَين. ستُقام الدورة الافتتاحية لِمهرجان عمّان السينمائي الدولي من ١٣ إلى ١٨ (أبريل) ٢٠٢٠.



ويجب أن تكون الأفلام قد أُطلقت في ٢٠١٩ أو ٢٠٢٠ وأن يكون عرضها الأول في الأردن. للتأهل يتعين على الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة (غير الوثائقية) أن تكون العمل الأول لمخرجيها في هذه الفئة.



أمّا الأفلام الروائية الطويلة فهي مؤهلة في حال كانت العمل الأول للمخرج أو لكاتب السيناريو أو للمونتير أو لمدير التصوير أو للممثل الرئيسي.



وحتى الآن تلقى المهرجان ما يناهز ٥٥٠ فلمًا للمسابقات العربية وَالقسم الدولي، كما ستُنظم أيّام عمّان لِصُنّاع الأفلام منصتين لتسويق المشاريع توفر الدعم: الأولى لصانعي الأفلام الأردنيين وَالعرب المقيمين في الأردن لمشاريعهم في مرحلة التطوير، وَالثانية لصانعي الأفلام العرب ذوي الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.



سيتم اختيار ما يناهز ١٥ مشروعًا يعرضها صُنّاع الأفلام على مهنين في مجال صناعة الأفلام، وستحصل أفضل المشاريع على جوائز نقدية وَ/أو عينية لدعم إنتاجها.

