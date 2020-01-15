AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان أيام عمان السينمائي الدولي يغلق باب التقديم ٣١ يناير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:02 م
مهرجان أيام عمان
مهرجان أيام عمان السينمائي الدولي
Advertisements
محمد نبيل
يغلق باب التقديم لمهرجان عمّان السينمائي الدولي -أول فيلم في ٣١ (يناير) ٢٠٢٠، ولا يزال من الممكن التقديم للفئات الثلاث التالية: المسابقات العربية، القسم الدولي وَمنصتي أيّام عمّان لصنّاع الأفلام.

وبالنسبة للقسم التنافسي العربي، يقبل المهرجان الأفلام الروائية الطويلة وَالأفلام الوثائقية الطويلة وَالأفلام القصيرة.

وسوف تتنافس الأفلام على جائزة السوسنة السوداء حيث سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى في مجال السينما.

الفئة الدولية غير التنافسية مكرسة للأفلام الأولى لمخرجين غير عرب. كما سيتضمن المهرجان فئة غير تنافسية لأول وَأحدث فيلم لمخرجَين مخضرمَين. ستُقام الدورة الافتتاحية لِمهرجان عمّان السينمائي الدولي من ١٣ إلى ١٨ (أبريل) ٢٠٢٠.

ويجب أن تكون الأفلام قد أُطلقت في ٢٠١٩ أو ٢٠٢٠ وأن يكون عرضها الأول في الأردن. للتأهل يتعين على الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة (غير الوثائقية) أن تكون العمل الأول لمخرجيها في هذه الفئة.

أمّا الأفلام الروائية الطويلة فهي مؤهلة في حال كانت العمل الأول للمخرج أو لكاتب السيناريو أو للمونتير أو لمدير التصوير أو للممثل الرئيسي.

وحتى الآن تلقى المهرجان ما يناهز ٥٥٠ فلمًا للمسابقات العربية وَالقسم الدولي، كما ستُنظم أيّام عمّان لِصُنّاع الأفلام منصتين لتسويق المشاريع توفر الدعم: الأولى لصانعي الأفلام الأردنيين وَالعرب المقيمين في الأردن لمشاريعهم في مرحلة التطوير، وَالثانية لصانعي الأفلام العرب ذوي الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

سيتم اختيار ما يناهز ١٥ مشروعًا يعرضها صُنّاع الأفلام على مهنين في مجال صناعة الأفلام، وستحصل أفضل المشاريع على جوائز نقدية وَ/أو عينية لدعم إنتاجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان عمان السينمائي الدولي ينظم حاضنة فنية لصناع الأفلام

مهرجان أفلام السعودية يفتح باب استقبال أعماله لدورة 2020

الإعلان عن فريق مهرجان عمان السينمائي الدولي.. حنا عطاالله فى إدارته الفنية.. والكشف عن الأفلام المشاركة فبراير المقبل

الإعلان عن هيكل مهرجان مسقط السينمائي 2020

ترشيحاتنا

هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. فيديو

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

أخبار الرياضة.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة.. تصريحات غير متوقعة من مجدي عبد الغني بشأن محمد صلاح

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

شاهد دودج دورانجو الجديدة في صور تجسسية.. صور